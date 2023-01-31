Глава ГУР Буданов: Украина должна сделать все, чтобы летом вернуть Крым

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины убежден, что в 2023 году Россия сделает попытается полностью захватить Донецкой и Луганской областей, сообщает The Washington Post.

Буданов подчеркнул, что Украина "должна сделать все, чтобы летом вернуть Крым домой". При этом он исключил, что возвращение полуострова спровоцирует Россию на применение ядерного оружия.

По его словам, Кремль использует тактику запугивания в вопросе ядерного оружия.

"Россия – страна, от которой можно ожидать многого, но это не обычные идиоты. Простите, но этого не будет. Ядерный удар приведет не только к военному поражению России, но и к ее краху И они прекрасно об этом знают", - сказал глава ГУР.

На вопрос, может ли Россия начать наступление из Беларуси, Буданов назвал такое развитие событий маловероятным. По его словам, РФ просто продолжает попытки отвлечь украинские войска.

На вопрос о прогнозе на ближайший год начальник разведки ответил: "Что дальше? Победа Украины. Больше я ничего не говорю".