В Эфиопии совершено вооруженное нападение на китайских бизнесменов, один из них убит

Гражданин Китая был убит боевиками в районе Оромия в Эфиопии, сообщило посольство Китая в Аддис-Абебе во вторник (31 января), обратившись с просьбой к своим гражданам эвакуироваться из «зон повышенного риска».

Девять китайцев подверглись нападению в понедельник вечером в населенном пункте Гебре-Гурача, примерно в 160 километрах к северу от столицы, говорится в заявлении посольства.

«К сожалению, один из них был застрелен», — сообщает источник: «Если вы уже находитесь в зоне повышенного риска, вам следует немедленно эвакуироваться в безопасное место.

После заключения договора с Тыграем в Эфиопии остается еще одна горячая точка – Оромия.

Здесь по-прежнему хозяйничают группировки Освободительной армии оромо (OLA), которая известна своей националистической идеологией.