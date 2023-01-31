Сенатор Нигерии предстанет перед судом в Лондоне по делу о торговле органами

Сенатор от Нигерии Айк Экверемаду, обвиняется в том, что хотел удалить почку молодого человека, чтобы пересадить ее своей дочери.

Во вторник, 31 января, он предстал перед британским правосудием на первом слушании по этому делу в суде Лондона.

60-летний Айке Экверемаду, бывший вице-спикер Сената, обвиняется вместе со своей 56-летней женой Беатрис Нваннека Экверемаду в том, что они привезли из Нигерии в Великобританию 21-летнего мужчину, чтобы провести операцию по пересадке почки их дочери 25-летней Соне.

Ожидается, что суд продлится семь недель. Айке Экверемаду впервые был избран в Сенат в 2003 году. Обвинения против него вызвали ажиотаж в нигерийских СМИ и социальных сетях, причем одни выражали поддержку, другие — возмущение и упреки.