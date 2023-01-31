В Иране молодую пару осудили на 10 лет колонии за танец на улице

В Иране двух возлюбленных осудили на 10 лет лишения свободы из-за танца на улице.

Два блогера из Ирана станцевали на улице Тегерана. Это оказалась пара возлюбленных. Видео, разумеется, попало в сеть. Происходило это на самом пике массовых протестов, во время столкновений людей с силовиками.

Видео стало очень популярным и попалось на глаза правоохранителям, которые не оценили запись. В скором времени девушку и парня арестовала полиция.

По решению суда оба получили по десять с половиной лет тюрьмы. Дело в том, что по законам Ирана женщинам запрещено танцевать на публике. Их признали виновными в “пропаганде порока”, “подрыве национальной безопасности” и в “распространении порочащей режим аятолл информации”.