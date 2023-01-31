Министерство юстиции США подало иск против Google за нарушение антимонопольного закона

Министерство юстиции США подало иск в федеральный суд Вирджинии на компанию Google за злоупотребление своим ведущим положением в сфере онлайн-рекламы.

Только в 2021 году доля рекламно-технологического бизнеса Google занимала около 12% от общей выручки компании. Это существенная часть от ее общих продаж.

Первое антимонопольное дело по этим же обвинением Google было возбуждено три года назад в федеральном суде Нью-Йорка. Тогда совместный иск против компании подали 17 штатов Америки.

Обвинения по двум искам руководство Google категорически отрицает.

Аналитик, профессор права Университета Вандербильта Ребекка Хоу Алленсворт считает, что, когда истцом выступает правительство США, то решение о реструктуризации отдела технологий интернет-рекламы компании становится более вероятным.

Часть американских аналитиков выразили сомнения, что суд пойдет на то, чтобы заставить такую крупную компанию продать свое бизнес-подразделение, так как Google играет существенную роль в экономике страны.

Вместе с тем, аналитики подчеркивают, что влияние Министерства юстиции и Федеральной торговой комиссии на решение суда достаточно велико.