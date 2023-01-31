Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал страны ЕС выслать российских послов
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, которого цитирует агентство BNS заявил, что нет смысла иметь российских послов в столицах ЕС.
"Эти посты больше не используются для дипломатии, а для пропаганды", - подчеркнул Ландсбергис.
Глава литовской дипломатии отметил, что до недавнего времени его страна была единственной без российского посла, "а сегодня мы в группе других стран Балтии".
На прошлой неделе власти Эстонии и Латвии объявили о своем решении выслать российских послов из страны. Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией в апреле 2022 года.
Ландсбергис не исключил, что на аналогичные решения может принятья больше стран, но "эти решения требуют времени".
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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