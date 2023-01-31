Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал страны ЕС выслать российских послов

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, которого цитирует агентство BNS заявил, что нет смысла иметь российских послов в столицах ЕС.

"Эти посты больше не используются для дипломатии, а для пропаганды", - подчеркнул Ландсбергис.

Глава литовской дипломатии отметил, что до недавнего времени его страна была единственной без российского посла, "а сегодня мы в группе других стран Балтии".

На прошлой неделе власти Эстонии и Латвии объявили о своем решении выслать российских послов из страны. Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией в апреле 2022 года.

Ландсбергис не исключил, что на аналогичные решения может принятья больше стран, но "эти решения требуют времени".