Великобритания озвучила свою позицию в вопросе передачи Украине боевых самолетов
Боевые самолеты для Украины стали предметом дискуссий среди политиков многих стран. Канцлер Олаф Шольц недавно призвал в этом контексте "не участвовать в торгах" по поставкам оружия.
Твердое "нет" передаче F-16 заявили президент Джо Байден и премьер-министр Нидерландов. К группе присоединился представитель премьер-министра Великобритании, заявив, что отправлять истребители Украине нецелесообразно.
"Британские истребители чрезвычайно сложны, и на то, чтобы научиться на них летать, уходят месяцы. Учитывая это, мы считаем нецелесообразным отправлять их в Украину", - заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунак.
Во вторник, 31 января представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что для эффективной обороны своего воздушного пространства и перехода на западное вооружение Украине в конечном счете необходимо около 200 западных многоцелевых самолетов для замены устаревших машин советского производства различных типов одним типом многоцелевого истребителя, которым может быть F-16.
Он добавил, что в настоящее время ВВС России имеют в 5-6 раз больше самолетов, чем Украина.
В состав ВВС Украины входит 11 бригад (включая учебную и транспортную бригады). Последним самолетом в распоряжении украинской армии является советский Су-27, поступивший на вооружение Украины в 1991 году.
Пока единственная страна, которая не исключила передачи самолетов Киеву, это Польша.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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