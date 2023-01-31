Новый президент Чехии уже успел сильно разозлить Китай

Избранный президент Чехии Петер Павел провел телефонный разговор с президентом Тайваня. МИД Китая выразил решительный протест.

Премьер-министр Чехии Петер Фиала подчеркнул в социальных сетях, что его страна является суверенным государством.

"Мы сами решаем, кому звонить и с кем встречаться", — добавил он.

Китай выразил недовольство и решительный протест в связи с переговорами между избранным президентом Чехии Петром Павлом и президентом Тайваня Цай Инвэнь.

Министерство иностранных дел Китая обвинило Петера Павлеа в нарушении собственных заявлений о политике одного Китая. Пекин призвал власти Чехии принять меры для предотвращения "непоправимого ущерба" отношениям между двумя странами.

"Политика Чехии в отношении Китая не изменилась и соответствует политике наших союзников. Чехия уважает и придерживается собственной политики одного Китая", — заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Чехия не поддерживает дипломатических отношений с Тайбэем. Премьер-министр Фиала подчеркнул необходимость защиты демократических ценностей и добавил, что в то же время следует уважать Китай как важного торгового партнера.