Новый президент Чехии уже успел сильно разозлить Китай
Избранный президент Чехии Петер Павел провел телефонный разговор с президентом Тайваня. МИД Китая выразил решительный протест.
Премьер-министр Чехии Петер Фиала подчеркнул в социальных сетях, что его страна является суверенным государством.
"Мы сами решаем, кому звонить и с кем встречаться", — добавил он.
Китай выразил недовольство и решительный протест в связи с переговорами между избранным президентом Чехии Петром Павлом и президентом Тайваня Цай Инвэнь.
Министерство иностранных дел Китая обвинило Петера Павлеа в нарушении собственных заявлений о политике одного Китая. Пекин призвал власти Чехии принять меры для предотвращения "непоправимого ущерба" отношениям между двумя странами.
"Политика Чехии в отношении Китая не изменилась и соответствует политике наших союзников. Чехия уважает и придерживается собственной политики одного Китая", — заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Чехия не поддерживает дипломатических отношений с Тайбэем. Премьер-министр Фиала подчеркнул необходимость защиты демократических ценностей и добавил, что в то же время следует уважать Китай как важного торгового партнера.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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