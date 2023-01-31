Саакашвили в очень тяжелом состоянии переведен в реанимацию
Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заявил, что состояние здоровья бывшего президента Грузии ухудшилось.
Михаил Саакашвили переведен в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое, сообщает телеканал "Мтавари" со ссылкой на адвоката экс-президента Грузии.
Агентство Reuters также опубликовало сообщение по этому поводу. Никакой дополнительной информации о состоянии здоровья Саакашвили предоставлено не было.
В декабре 2022 года Михаил Саакашвили написал письмо редактору Le Monde, в котором обратился за помощью к президенту Франции Эммануэлю Макрону.
"Всю свою жизнь я боролся за свободу и реформы в Грузии и на Украине. Путин считает меня одним из своих главных врагов. умираю, у меня осталось мало времени", — говорится в письме.
Бывший президент Грузии был задержан и задержан в октябре 2021 года, после прибытия в Батуми. В конце ноября 2022 года адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе сообщил, что в теле политика обнаружены следы мышьяка.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
Храмова Оксана
Любовная сага о соведущих GMA3 Ти Джей Холмсе и Эми Робах подошла к завершению: неразлучная звездная пара покинет ABC News
Руководство телеканала сообщило, что “для всех будет лучше, если они уйдут” из ABC News после того, как служебный роман просочился в прессу и дал повод для массовых сплетен.Подробнее...
-