Бывший финансовый директор Google считает, что компанию нужно разделить на несколько частей ради ее же блага
2023-01-31 19:14
По мнению бывшего финансового директора компании Google Патрика Пишетта из Канады, такие крупные компании, как Facebook, Google и другие гиганты должны быть разделены на части.
Только, оставаясь мелкими, такие компании смогут быть гибкими и динамичными. Крупные корпорации замедляются и становятся неповоротливыми, считает Пишетт.
По его мнению, огромные компании не могут оперативно внедрять инновационные методы.
В качестве примера он привел работу все того же Google, отметив, что компания за три последних года не запустила ни одной новой функции. И это – показатель, подчеркнул Патрик Пишетт.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Храмова Оксана
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