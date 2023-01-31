Бывший финансовый директор Google считает, что компанию нужно разделить на несколько частей ради ее же блага

По мнению бывшего финансового директора компании Google Патрика Пишетта из Канады, такие крупные компании, как Facebook, Google и другие гиганты должны быть разделены на части.

Только, оставаясь мелкими, такие компании смогут быть гибкими и динамичными. Крупные корпорации замедляются и становятся неповоротливыми, считает Пишетт.

По его мнению, огромные компании не могут оперативно внедрять инновационные методы.

В качестве примера он привел работу все того же Google, отметив, что компания за три последних года не запустила ни одной новой функции. И это – показатель, подчеркнул Патрик Пишетт.