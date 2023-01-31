Пекин достиг «временного коллективного иммунитета», заявили в Центре профилактики столицы КНР
Пекин достиг временного коллективного иммунитета, и вспышка Covid-19 там подходит к концу, заявил местный чиновник здравоохранения, что считается признаком снижения новой волны пандемии в КНР.
Число случаев заболевания коронавирусом в мегаполисах Китая резко возросло после снятия ограничений в декабре.
В пиковые дни в Китае умирали от Covid-19 и сопутствующих заболеваний до 30 000 пациентов клиник.
По данным властей, число ежедневных смертей на прошлой неделе сократилось почти на 80% по сравнению с началом января.
Заместитель директора пекинского Центра по контролю и профилактике заболеваний Ван Цюаньи, заявил во вторник китайским СМИ, что столица с населением 22 миллиона человек благодаря коллективному иммунитету вышла из кризиса пандемии.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Храмова Оксана
Любовная сага о соведущих GMA3 Ти Джей Холмсе и Эми Робах подошла к завершению: неразлучная звездная пара покинет ABC News
Руководство телеканала сообщило, что “для всех будет лучше, если они уйдут” из ABC News после того, как служебный роман просочился в прессу и дал повод для массовых сплетен.Подробнее...
-