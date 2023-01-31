Пекин достиг «временного коллективного иммунитета», заявили в Центре профилактики столицы КНР

Пекин достиг временного коллективного иммунитета, и вспышка Covid-19 там подходит к концу, заявил местный чиновник здравоохранения, что считается признаком снижения новой волны пандемии в КНР.

Число случаев заболевания коронавирусом в мегаполисах Китая резко возросло после снятия ограничений в декабре.

В пиковые дни в Китае умирали от Covid-19 и сопутствующих заболеваний до 30 000 пациентов клиник.

По данным властей, число ежедневных смертей на прошлой неделе сократилось почти на 80% по сравнению с началом января.

Заместитель директора пекинского Центра по контролю и профилактике заболеваний Ван Цюаньи, заявил во вторник китайским СМИ, что столица с населением 22 миллиона человек благодаря коллективному иммунитету вышла из кризиса пандемии.