В Иране семейную пару посадили в тюрьму из-за видео с танцами, которое стало вирусным

Иранский суд приговорил молодую пару к 10 годам тюремного заключения за танец перед одной из главных достопримечательностей Тегерана -- башней Азади, сообщили иранские активисты во вторник (31 января).

Двадцатилетние Астияж Хагиги и ее жених Амир Мохаммад Ахмади были арестованы в ноябре после того, как видео, на котором они романтично танцуют перед башней Азади в Тегеране, стало вирусным.

Астияж Хагиги на видео выступила без хиджаба, игнорируя строгие правила Исламской Республики в отношении женщин, которым в Иране запрещено танцевать на публике.

Революционный суд в Тегеране приговорил их к 10,5 годам тюремного заключения, а также к запрету на пользование Интернетом и на выезд из страны, сообщило неправительственное информационное агентство правозащитников (HRANA), базирующееся в США.