Марин Ле Пен: поставки оружия на Украину могут превратить конфликт в «столетнюю войну»
2023-01-31 19:59
Лидер фракции «национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила, что конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую войну.
По ее словам, это произойдет в случае вовлечения в противостояние НАТО ради гипотетической победы Украины.
Ле Пен отметила, что постоянные поставки оружия украинским военным могут превратить конфликт в «столетнюю войну».
Она призвала подумать о том, что эскалация конфликта может навсегда изменить баланс сил в мире.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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