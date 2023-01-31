Марин Ле Пен: поставки оружия на Украину могут превратить конфликт в «столетнюю войну»

Лидер фракции «национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила, что конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую войну.

По ее словам, это произойдет в случае вовлечения в противостояние НАТО ради гипотетической победы Украины.

Ле Пен отметила, что постоянные поставки оружия украинским военным могут превратить конфликт в «столетнюю войну».

Она призвала подумать о том, что эскалация конфликта может навсегда изменить баланс сил в мире.