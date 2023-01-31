Ринкевичс: Страны Балтии и Польша против участия спортсменов из РФ и Беларуси в Олимпиаде
Страны Балтии и Польша выступают против допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже даже под нейтральным флагом, заявил во вторник в Риге министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
В Риге Ринкевичс беседовал с министрами иностранных дел Польши Збигневом Рау, литовцем Габриэлюсом Ландсбергисом и эстонцем Урмасом Рейнсалу.
"Мы все согласны с тем, что пока Россия при поддержке Беларуси продолжает неспровоцированную прямую агрессию против Украины, такой шаг нельзя поддерживать, он неприемлем", - так прокомментировал Ринкевичс планы Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении спортсменом из России и Беларуси. спортсмены.
Он также призвал международное сообщество занять четкую и единую позицию по этому вопросу.
В среду МОК объявил, что рассматривает» возможность допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх следующего года в Париже под нейтральным флагом.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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