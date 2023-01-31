В Евросоюзе не нашли способа использовать замороженные российские активы
2023-01-31 20:15
Европейские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза сообщают, что в ЕС не нашли способ использовать замороженные российские активы.
Источник отметил, что этот вопрос обсуждается и среди членов Евросоюза, и с международными организациями.
Он уточнил, что рассматриваются несколько вариантов, однако прийти к какому-либо решению пока не удается.
Ранее представитель Центробанк России Ольга Шишлянникова заявила, что за рубежом заморозили российские активы на 5,7 трлн рублей.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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