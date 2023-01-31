В Евросоюзе не нашли способа использовать замороженные российские активы

Европейские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза сообщают, что в ЕС не нашли способ использовать замороженные российские активы.

Источник отметил, что этот вопрос обсуждается и среди членов Евросоюза, и с международными организациями.

Он уточнил, что рассматриваются несколько вариантов, однако прийти к какому-либо решению пока не удается.

Ранее представитель Центробанк России Ольга Шишлянникова заявила, что за рубежом заморозили российские активы на 5,7 трлн рублей.