Reuters: Минфин США не нашел признаков нецелевого использования американской помощи на Украине

Официальный представитель Минфина США Меган Аппер заявила, что ведомство не видит признаков злоупотреблений американской военной помощью на Украине.

Она отметила, что власти Украины вместе с Минфином США обеспечивают гарантии целевого использования военной помощи.

Аппер уточнила, что американское правительство МВФ следят за тем, как на Украине используют поступающую помощь.

По ее словам, это делается для того, чтобы средства, полученные от США, не попали в распоряжение коррупционеров.