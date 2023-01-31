Саакашвили находится в реанимации в критическом состоянии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий тюремный срок в Тбилиси, находится в критическом состоянии. Об этом сообщил его пресс-секретарь.

Ранее украинский президент обратился к властям Грузии с просьбой доставить политика в клинику на Украине.

По данным Reuters, Михаил Саакашвили в настоящее время переведен в реанимационное отделение. Его пресс-секретарь и политический союзник Георгий Халадзе заявил по грузинскому телевидению, что Саакашвили находится в критическом состоянии.

Бывший президент Грузии отбывает шестилетний срок за злоупотребление властью. Сам он утверждает, что обвинения носят политический характер.

Саакашвили отбывает наказание с октября 2021 года. Ранее он находился за границей и был недоступен для грузинской системы правосудия. Его медицинская бригада говорит, что состояние его значительно ухудшилось после того, как политик объявил голодовку.

Адвокаты экс-президента требуют смягчения наказания и перевода в клинику на Украине или в одной из других европейских стран. Президент Владимир Зеленский выразил готовность принять Саакашвили.