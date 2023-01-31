Байден в ближайшее время обсудит с Зеленским поставки вооружений Украине
На вопрос, передаст ли США американские самолеты F-16 в Украину, президент Джо Байден твердо ответил: "Нет". Однако сейчас он заявляет о переговорах с Зеленским о потребностях украинской армии, сообщает Reuters.
Президент США Джо Байден объявил, что поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским о запросах Украины на военную технику.
"Мы собираемся обсудить это", — сказал журналистам Джо Байден.
При этом он подтвердил, что о передаче Украине истребителей F-16 пока не может быть и речи.
США являются крупнейшим поставщиком военной техники в Украину. Недавно они согласились предоставить украинцам танки Abrams.
Между тем, в настоящее время Киев также говорит о необходимости получения современных западных боевых самолетов и ракет большой дальности, которые могли бы поражать цели в России.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
Храмова Оксана
Любовная сага о соведущих GMA3 Ти Джей Холмсе и Эми Робах подошла к завершению: неразлучная звездная пара покинет ABC News
Руководство телеканала сообщило, что “для всех будет лучше, если они уйдут” из ABC News после того, как служебный роман просочился в прессу и дал повод для массовых сплетен.Подробнее...
-