Байден в ближайшее время обсудит с Зеленским поставки вооружений Украине

На вопрос, передаст ли США американские самолеты F-16 в Украину, президент Джо Байден твердо ответил: "Нет". Однако сейчас он заявляет о переговорах с Зеленским о потребностях украинской армии, сообщает Reuters.

Президент США Джо Байден объявил, что поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским о запросах Украины на военную технику.

"Мы собираемся обсудить это", — сказал журналистам Джо Байден.

При этом он подтвердил, что о передаче Украине истребителей F-16 пока не может быть и речи.

США являются крупнейшим поставщиком военной техники в Украину. Недавно они согласились предоставить украинцам танки Abrams.

Между тем, в настоящее время Киев также говорит о необходимости получения современных западных боевых самолетов и ракет большой дальности, которые могли бы поражать цели в России.