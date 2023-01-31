США будут выступать против попыток Израиля аннексировать Западный берег

Соединенные Штаты будут противостоять расширению еврейских поселений и попыткам аннексии Западного берега, заявил во вторник в Иерусалиме

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут противостоять расширению еврейских поселений и попыткам аннексии Западного берега.

Он предположил, что эти действия израильских властей отдалят перспективу мира в Палестине.

"Соединенные Штаты будут выступать против всего, что отдаляет нас от мира, включая расширение поселений, легализацию незаконных аванпостов, шаги по аннексии Западного берега, нарушение исторического статус-кво в святых местах Иерусалима, снос арабских поселений, а также подстрекательство к насилию и попустительство ему", — сказал Блинкен на пресс-конференции, завершающей его визит на Ближний Восток.

Таким образом, он сослался на растущую напряженность и насилие между израильтянами и палестинцами.

В то же время он добавил, что во время своих встреч с израильскими официальными лицами и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом он услышал идеи о том, как продвинуться вперед с точки зрения улучшения ситуации, а представители США останутся в регионе для поддержки процесса.

В то же время Блинкен подтвердил приверженность США безопасности Израиля и общую приверженность обеспечению того, чтобы Иран не получил ядерное оружие.

Он также добавил, сообщая о своих переговорах с премьер-министром, президентом, министрами и лидером оппозиции в Израиле, что слышал от всех собеседников выражения обеспокоенности по поводу более тесного сотрудничества Ирана и России и обсуждал с ними дальнейшие шаги по противодействию Это.