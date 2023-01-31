NBC: Дональд Трамп не смог собрать деньги на предвыборную кампанию

По информации NBC, кандидату в президенты США Дональду Трампу не хватает денег для проведения предвыборной кампании.

Причинами такой ситуации журналисты называют сбор средств во время промежуточных выборов в США и отсутствие Трампа в соцсети Facebook.

По словам консультанта Эрика Уилсона, около половины доноров-республиканцев ежедневно заходят в эту социальную сеть, поэтому Трампу необходимо присутствие там.

Кроме того, он привлек компанию Campaign Inbox для сбора пожертвований от людей с невысокими доходами.