NBC: Дональд Трамп не смог собрать деньги на предвыборную кампанию
2023-01-31 21:55
По информации NBC, кандидату в президенты США Дональду Трампу не хватает денег для проведения предвыборной кампании.
Причинами такой ситуации журналисты называют сбор средств во время промежуточных выборов в США и отсутствие Трампа в соцсети Facebook.
По словам консультанта Эрика Уилсона, около половины доноров-республиканцев ежедневно заходят в эту социальную сеть, поэтому Трампу необходимо присутствие там.
Кроме того, он привлек компанию Campaign Inbox для сбора пожертвований от людей с невысокими доходами.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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