Памела Андерсон показала своих взрослых сыновей от Томми Ли
2023-01-31 22:09
Звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон рассказала, что они с Томми Ли всегда старались держать своих сыновей подальше от индустрии развлечений.
Сейчас Брэндон Томас Ли и Дилан Джаггер Ли уже взрослые. Оба они пошли по стопам своих родителей.
Брэндон родился в 1996 году. Он актер, модель и участник реалити-шоу. Дилан на полтора года младше, он музыкант.
Состояние Брэндона оценивается в 1 млн долларов. Дилан занимается не только музыкой. Он работает моделью и сотрудничает с дорогими брендами.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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