Памела Андерсон показала своих взрослых сыновей от Томми Ли

Звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон рассказала, что они с Томми Ли всегда старались держать своих сыновей подальше от индустрии развлечений.

Сейчас Брэндон Томас Ли и Дилан Джаггер Ли уже взрослые. Оба они пошли по стопам своих родителей.

Брэндон родился в 1996 году. Он актер, модель и участник реалити-шоу. Дилан на полтора года младше, он музыкант.

Состояние Брэндона оценивается в 1 млн долларов. Дилан занимается не только музыкой. Он работает моделью и сотрудничает с дорогими брендами.