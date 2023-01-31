Зеленского назвали «пешкой в игре больших политиков» в эфире Sky News
2023-01-31 22:29
Национальный директор лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер в эфире Sky News заявила, что ВСУ терпят поражение на поле боя.
Она сказала, что никто не видит признаков малейших побед Украины, но Запад продолжает посылать Киеву миллиарды.
Сторер отметила, что Зеленский совершает пиар-поездки в США, фотографируется с кинозвездами и позирует для обложек журналов, назвав его пешкой в игре больших политиков.
Ведущие в это время активно пытались шутить над словами гостью и всячески мешали ей говорить.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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