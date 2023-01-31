Власти запретили переводить в реанимацию находящего в критическом состоянии Саакашвили

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не разрешили перевести в реанимацию, сообщила его медицинская бригада. Состояние Саакашвили описывается как опасное для жизни, и врачи тревожатся, что ему требуется срочное лечение.

Ранее его пресс-секретарь Георгия Чаладзе заявил, что Саакашвили будет переведен в реанимационное отделение, поскольку состояние его здоровья значительно ухудшилось. Однако в последний момент перевод был заблокирован.

"Его состояние опасно для жизни, ему требуется интенсивная медицинская помощь. Его иммунная система дает сбой. Вчерашние анализы крови показали, что у него нулевой иммунитет", - сказал Чаладзе.

По его мнению, власти блокируют перевод Саакашвили в реанимацию, поскольку это может "послужить законным основанием для его освобождения".

"Если бы мы были в Мюнхене, Стамбуле, Киеве или где-либо еще, даже в Грузии, если бы он не был политзаключенным, его бы нормально перевели в реанимацию", — сказал Чаладзе.

Зураб Чхаидзе, глава тбилисской клиники "Вивамеди", где лечится Саакашвили, опроверг информацию о том, что бывший лидер страны находится в критическом состоянии. Он заявил, что его жизненные функции стабильны, а тест на Covid-19 отрицательный.

Как пишет Reuters, многие грузинские политики считают, что Саакашвили симулирует свою болезнь, чтобы добиться досрочного освобождения из тюрьмы.

Саакашвили, президент Грузии с 2004 по 2013 год, в настоящее время отбывает 6-летний тюремный срок, вынесенный в 2016 году за злоупотребление властью, что он и его сторонники рассматривают как политически мотивированное наказание.