Глава Vincorion Штенцель: власти ФРГ не дали заказов на производство танков Leopard 2 для Украины
2023-01-31 22:35
Глава немецкой оборонной компании Vincorion Штефан Штенцель сообщил, что власти ФРГ не давали производителям заказов на выпуск танков Leopard 2 для Украины.
По его словам, для передачи украинским военным 14 танков необходимо было сделать заказ в январе.
Однако этого не было сделано. Штенцель уточнил, что власти Германии 11 месяцев передают Украине вооружения, но не делают новых заказов на их производство.
Он также уточнил, что до поставки готовых танков Leopard 2 заказчику обычно проходит год или два.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Храмова Оксана
Любовная сага о соведущих GMA3 Ти Джей Холмсе и Эми Робах подошла к завершению: неразлучная звездная пара покинет ABC News
Руководство телеканала сообщило, что “для всех будет лучше, если они уйдут” из ABC News после того, как служебный роман просочился в прессу и дал повод для массовых сплетен.Подробнее...
-