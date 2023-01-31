Глава Vincorion Штенцель: власти ФРГ не дали заказов на производство танков Leopard 2 для Украины

Глава немецкой оборонной компании Vincorion Штефан Штенцель сообщил, что власти ФРГ не давали производителям заказов на выпуск танков Leopard 2 для Украины.

По его словам, для передачи украинским военным 14 танков необходимо было сделать заказ в январе.

Однако этого не было сделано. Штенцель уточнил, что власти Германии 11 месяцев передают Украине вооружения, но не делают новых заказов на их производство.

Он также уточнил, что до поставки готовых танков Leopard 2 заказчику обычно проходит год или два.