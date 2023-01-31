Глава МИД Венгрии: Евросоюз может превратиться в «Соединенные Штаты Европы»
2023-01-31 22:39
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что превращение ЕС в «Соединенные Штаты Европы» - это тупиковая идея.
Он отметил, что основой сильного Европейского союза должны быть мощные государства, которые гордятся своими корнями.
Сийярто считает, что господствующие политические идеологии ведут к ослаблению Евросоюза.
При этом он подчеркнул, что всех, кто говорит голосом прагматизма, сразу обвиняют в нарушении единства ЕС и НАТО либо называют российским шпионом.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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