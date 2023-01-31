Глава МИД Венгрии: Евросоюз может превратиться в «Соединенные Штаты Европы»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что превращение ЕС в «Соединенные Штаты Европы» - это тупиковая идея.

Он отметил, что основой сильного Европейского союза должны быть мощные государства, которые гордятся своими корнями.

Сийярто считает, что господствующие политические идеологии ведут к ослаблению Евросоюза.

При этом он подчеркнул, что всех, кто говорит голосом прагматизма, сразу обвиняют в нарушении единства ЕС и НАТО либо называют российским шпионом.