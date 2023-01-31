Более 500 тысяч человек протестовали в Париже против пенсионной реформы, начались беспорядки

Уличные столкновения вспыхнули во время крупной парижской демонстрации против реформы пенсионной системы, сообщает AFP.

Демонстранты бросали камни и бутылки в полицию, которая в ответ применила слезоточивый газ и дубинки. По данным профсоюзных активистов, почти 3 миллиона человек вышли на демонстрацию в более чем 250 городах Франции.

Десятки полицейских машин прибыли в район площади Вобан. Ранее крайне левые демонстранты начали крушить банковские учреждения в разных частях французской столицы, бить витрины магазинов, разрушать автобусные остановки и опрокидывать мусорные баки.

Около 19:00 по местному времени парижская демонстрация начала медленно заканчиваться. Полиция призвала участников, которых, по данным профсоюзов, было более 500 тысяч, разойтись.

По данным профсоюзного штаба Всеобщей конфедерации труда, сегодня в более чем 250 французских городах прошли демонстрации почти трех миллионов человек. Все протесты были организованы против проекта президента Эммануэля Макрона о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.