WP: на главу украинской разведки Буданова покушались не менее 10 раз
2023-01-31 23:10
Издание The Washington Post пишет, что на главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова покушались не менее 10 раз.
Источник, близкий к Буданову, утверждает, что одним из покушений была бомба в машине, которая взорвалась раньше времени.
Покушения связывают с ликвидацией полковника ФСБ в Крыму в 2016 году. Считалось, что Буданов работал в тылу врага.
Глава ГУР был награжден «Орденом Мужества», но никогда не озвучивалось, за какие операции он получил эту награду.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Храмова Оксана
Любовная сага о соведущих GMA3 Ти Джей Холмсе и Эми Робах подошла к завершению: неразлучная звездная пара покинет ABC News
Руководство телеканала сообщило, что “для всех будет лучше, если они уйдут” из ABC News после того, как служебный роман просочился в прессу и дал повод для массовых сплетен.Подробнее...
-