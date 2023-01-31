WP: на главу украинской разведки Буданова покушались не менее 10 раз

Издание The Washington Post пишет, что на главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова покушались не менее 10 раз.

Источник, близкий к Буданову, утверждает, что одним из покушений была бомба в машине, которая взорвалась раньше времени.

Покушения связывают с ликвидацией полковника ФСБ в Крыму в 2016 году. Считалось, что Буданов работал в тылу врага.

Глава ГУР был награжден «Орденом Мужества», но никогда не озвучивалось, за какие операции он получил эту награду.