Премьер Греции Мицотакис: особые отношения с Россией дают Турции экономическую выгоду
2023-01-31 23:21
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что особые экономические отношения с Россией дают Турции определенную выгоду.
По его словам, Греция, как и другие страны, разочарованы позицией Турции в НАТО, причем не из-за отношений Анкары и Афин.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна строит отношения с Россией на взаимном доверии и честности.
Тем временем Кириакос Мицотакис сообщил, что Греция не будет поставлять Украине танки Leopard, покольку они нужны ей самой.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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