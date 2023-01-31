Премьер Греции Мицотакис: особые отношения с Россией дают Турции экономическую выгоду

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что особые экономические отношения с Россией дают Турции определенную выгоду.

По его словам, Греция, как и другие страны, разочарованы позицией Турции в НАТО, причем не из-за отношений Анкары и Афин.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна строит отношения с Россией на взаимном доверии и честности.

Тем временем Кириакос Мицотакис сообщил, что Греция не будет поставлять Украине танки Leopard, покольку они нужны ей самой.