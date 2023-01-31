Глава МИД Швеции Билльстрем: отношения с Турцией стали прохладными

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что отношения его страны ухудшились из-за проблем с подачей заявки на вступление в НАТО.

Он отметил, что сейчас двусторонние отношения остаются прохладными, но это вполне естественно.

Билльстрем признал, что в таких условиях вступление Швеции в НАТО затрудняется, однако заявил о необходимости продвигаться вперед.

По его словам, продвижение заключается в том, что его страна уже выполнила требования меморандума, и турецкому парламенту пора одобрить ее заявку.