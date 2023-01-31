Глава МИД Швеции Билльстрем: отношения с Турцией стали прохладными
2023-01-31 23:25
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что отношения его страны ухудшились из-за проблем с подачей заявки на вступление в НАТО.
Он отметил, что сейчас двусторонние отношения остаются прохладными, но это вполне естественно.
Билльстрем признал, что в таких условиях вступление Швеции в НАТО затрудняется, однако заявил о необходимости продвигаться вперед.
По его словам, продвижение заключается в том, что его страна уже выполнила требования меморандума, и турецкому парламенту пора одобрить ее заявку.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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