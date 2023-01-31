На Украине хотят ввести выпускной школьный экзамен по польскому языку

Министерство интеграции Украины сообщает, что идет обсуждение включения польского языка в список выпускных школьных экзаменов.

По словам Ирины Верещук, министра по вопросам реинтеграции, этот экзамен нужен для вхождения в европейское пространство.

При этом она отметила, что в Польше также могут включить в перечень предметов украинский язык.

Верещук считает, что уже сегодня нужно подготовить изменения в законодательство, чтобы разработать стратегию сдачи экзамена.