На Украине хотят ввести выпускной школьный экзамен по польскому языку
2023-01-31 23:41
Министерство интеграции Украины сообщает, что идет обсуждение включения польского языка в список выпускных школьных экзаменов.
По словам Ирины Верещук, министра по вопросам реинтеграции, этот экзамен нужен для вхождения в европейское пространство.
При этом она отметила, что в Польше также могут включить в перечень предметов украинский язык.
Верещук считает, что уже сегодня нужно подготовить изменения в законодательство, чтобы разработать стратегию сдачи экзамена.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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