Саакашвили потребовал от врачей клиники перевести его в реанимацию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потребовал от врачей клиники «Вивамед» перевести его в реанимацию.

Руководитель медцентра Зураб Чхаидзе рассказал, что Саакашвили пообещал согласиться на внутривенное питание только после перевода в реанимацию.

Ранее руководство клиники сообщало, что не видит оснований для помещения Саакашвили в реанимационное отделение.

Между тем Чхаидзе признает, что отказ Саакашвили от лечения может привести к летальному исходу.