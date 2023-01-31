Саакашвили потребовал от врачей клиники перевести его в реанимацию
2023-01-31 23:55
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потребовал от врачей клиники «Вивамед» перевести его в реанимацию.
Руководитель медцентра Зураб Чхаидзе рассказал, что Саакашвили пообещал согласиться на внутривенное питание только после перевода в реанимацию.
Ранее руководство клиники сообщало, что не видит оснований для помещения Саакашвили в реанимационное отделение.
Между тем Чхаидзе признает, что отказ Саакашвили от лечения может привести к летальному исходу.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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