Reuters: Борис Джонсон собирается надавить на США для продолжения помощи Украине

Агентство Reuters сообщает, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил надавить на США и добиться продолжения помощи Украине.

По информации агентства, у Джонсона запланирована встреча с представителями Республиканской партии.

Он планирует выступить в частном клубе республиканцев, а также встретиться с сенаторами, представляющими эту партию.

Кроме того, Джонсон будет участвовать в обсуждении мер для противостояния угрозам, исходящим от России.