Reuters: Борис Джонсон собирается надавить на США для продолжения помощи Украине
2023-02-01 00:00
Агентство Reuters сообщает, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил надавить на США и добиться продолжения помощи Украине.
По информации агентства, у Джонсона запланирована встреча с представителями Республиканской партии.
Он планирует выступить в частном клубе республиканцев, а также встретиться с сенаторами, представляющими эту партию.
Кроме того, Джонсон будет участвовать в обсуждении мер для противостояния угрозам, исходящим от России.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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