Байден: изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие
2023-02-01 00:33
Президент США Джо Байден видит в изменении климата более значительную опасность для человечества, чем в ядерном оружии.
По его словам, именно изменение климата является самой страшной угрозой, с которой когда-либо сталкивались жители планеты.
Ранее сообщалось, что в Антарктиде образовался новый айсберг, который по размерам практически соответствует Лондону.
Однако это событие ученые связывают не с глобальным потеплением, а с естественными изменениями в леднике Брант.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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