Байден: изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие

Президент США Джо Байден видит в изменении климата более значительную опасность для человечества, чем в ядерном оружии.

По его словам, именно изменение климата является самой страшной угрозой, с которой когда-либо сталкивались жители планеты.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде образовался новый айсберг, который по размерам практически соответствует Лондону.

Однако это событие ученые связывают не с глобальным потеплением, а с естественными изменениями в леднике Брант.