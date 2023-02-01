Sky News: в Польше не обсуждают передачу истребителей F-16 Украине
2023-02-01 00:38
Телеканал Sky News со ссылкой на заместителя главы Минобороны Польши Войцеха Скуркевича сообщает, что Варшава не обсуждает отправку истребителей F-16 Украине.
По словам Скуркевича, все сообщения о таком обсуждении являются ложными, официально этот вопрос не рассматривается.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет передавать Украине самолеты-истребители.
Между тем премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна готова рассматривать запрос Украины на поставку F-16.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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