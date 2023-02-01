МОК запретил приглашать российских чиновников на международные соревнования
Международный олимпийский комитет опубликовал в Twitter заявление, в котором сказано, что ни один российский или белорусский чиновник не может присутствовать на международных соревнованиях.
В МОК заявили, что санкции против России и Беларуси не обсуждаются, а чиновникам этих стран недоступна аккредитация на спортивные мероприятия.
В МОК также уточнили, что в России и Беларуси запрещено проведение соревнований при поддержке международных федераций и национальных олимпийских комитетов.
Ранее сообщалось, что МОК рассматривает возможность допуска к соревнованиям российских спортсменов в нейтральном статусе.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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