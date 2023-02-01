МОК запретил приглашать российских чиновников на международные соревнования

Международный олимпийский комитет опубликовал в Twitter заявление, в котором сказано, что ни один российский или белорусский чиновник не может присутствовать на международных соревнованиях.

В МОК заявили, что санкции против России и Беларуси не обсуждаются, а чиновникам этих стран недоступна аккредитация на спортивные мероприятия.

В МОК также уточнили, что в России и Беларуси запрещено проведение соревнований при поддержке международных федераций и национальных олимпийских комитетов.

Ранее сообщалось, что МОК рассматривает возможность допуска к соревнованиям российских спортсменов в нейтральном статусе.