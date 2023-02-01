Белый дом назвал нелепыми заявления МО РФ об американских биолабораториях на Украине
2023-02-01 00:49
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби прокомментировал заявления Минобороны России о работе американских биолабораторий на Украине.
Он назвал эти обвинения необоснованными и нелепыми, а также напомнил, что США ранее уже отвечали на них.
По его словам, США не ведут никакой работы по производству биологического оружия ни на Украине, ни вместе с Украиной.
При этом Кирби признал, что США вместе с Украиной проводили исследования для предотвращения пандемии.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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