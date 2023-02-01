Белый дом назвал нелепыми заявления МО РФ об американских биолабораториях на Украине

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби прокомментировал заявления Минобороны России о работе американских биолабораторий на Украине.

Он назвал эти обвинения необоснованными и нелепыми, а также напомнил, что США ранее уже отвечали на них.

По его словам, США не ведут никакой работы по производству биологического оружия ни на Украине, ни вместе с Украиной.

При этом Кирби признал, что США вместе с Украиной проводили исследования для предотвращения пандемии.