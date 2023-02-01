Глава МИД Турции Чавушоглу: Украине нужен такой мир, который примут обе стороны
2023-02-01 00:54
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украине нужен мир, который будет приемлемым для обеих сторон конфликта.
Он подчеркнул, что эта война закончится за столом переговоров, и Турция сделает для этого все возможное.
Чавушоглу отметил, что в первые месяцы конфликта предвидеть его завершение было проще, чем на данном этапе.
Он призвал Россию и Украину к налаживанию контактов и напомнил, что у Турции прекрасные отношения с обеими странами, поэтому страна и не поддержала санкции.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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