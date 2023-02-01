Глава МИД Турции Чавушоглу: Украине нужен такой мир, который примут обе стороны

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украине нужен мир, который будет приемлемым для обеих сторон конфликта.

Он подчеркнул, что эта война закончится за столом переговоров, и Турция сделает для этого все возможное.

Чавушоглу отметил, что в первые месяцы конфликта предвидеть его завершение было проще, чем на данном этапе.

Он призвал Россию и Украину к налаживанию контактов и напомнил, что у Турции прекрасные отношения с обеими странами, поэтому страна и не поддержала санкции.