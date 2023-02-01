ТАСС: на саммите 3 февраля Украине не будут обещать укоренное вступление в Евросоюз

ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС сообщает, что Украине не будут обещать ускоренное вступление в Евросоюз на саммите, который состоится 3 февраля.

По словам источника, главы стран ЕС признают, что Украине удалось добиться прогресса в реформах и пройти значительный путь.

Ранее заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз примет Украину только с разрешения НАТО.

В качестве примера он напомнил, что Турция давно является членом НАТО, однако так и не получила членства в Евросоюзе.