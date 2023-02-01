NYP: просьбы Зеленского ускорить поставки вооружений с Запада – это крик отчаяния

Издание New York Post пишет, что просьбы Владимира Зеленского к странам Запада ускорить поставки вооружений на самом деле являются криком отчаяния.

В материале говорится, что это указывает на тяжелое положение украинских военных, и Западу не следует игнорировать такие просьбы.

Сообщается также, что Украина получит обещанные танки лишь через несколько месяцев, хотя вооружение нужно ей уже сейчас.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна получит 120-140 танков в первой партии западной военной техники.