Telegraph: Риши Сунак опасается затягивания конфликта и усиливает поддержку Украины
2023-02-01 01:35
Издание Telegraph пишет, что британский премьер Риши Сунак решил ускорить поддержку Украины, поскольку опасается затягивания конфликта.
По его мнению, такая ситуация выгодна для России. В связи с этим Сунак пересмотрел подходы к военной поддержке Киева.
Премьер-министр убежден, что союзникам следует сделать все возможное, чтобы повысить шансы Украины на успех.
Сунак также намерен активнее предпринимать дипломатические усилия и обеспечить участие Великобритании в восстановлении Украины после конфликта.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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