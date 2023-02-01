Telegraph: Риши Сунак опасается затягивания конфликта и усиливает поддержку Украины

Издание Telegraph пишет, что британский премьер Риши Сунак решил ускорить поддержку Украины, поскольку опасается затягивания конфликта.

По его мнению, такая ситуация выгодна для России. В связи с этим Сунак пересмотрел подходы к военной поддержке Киева.

Премьер-министр убежден, что союзникам следует сделать все возможное, чтобы повысить шансы Украины на успех.

Сунак также намерен активнее предпринимать дипломатические усилия и обеспечить участие Великобритании в восстановлении Украины после конфликта.