Suddeutsche Zeitung: в Германии могут ввести обязательный воинский призыв

Издание Suddeutsche Zeitung со ссылкой на главу комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщает, что в Германии могут ввести обязательный воинский призыв.

Руководитель комитета отметила, что отмена воинской обязанности возможна только в мирное время.

При этом в случае необходимости обороны или возникновения напряженности воинский призыв вводится снова.

Штрак-Циммерман уточнила, что воинский призыв будет продлен до 12 месяцев. Он будет касаться как мужчин, так и женщин.