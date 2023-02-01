Suddeutsche Zeitung: в Германии могут ввести обязательный воинский призыв
2023-02-01 01:44
Издание Suddeutsche Zeitung со ссылкой на главу комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщает, что в Германии могут ввести обязательный воинский призыв.
Руководитель комитета отметила, что отмена воинской обязанности возможна только в мирное время.
При этом в случае необходимости обороны или возникновения напряженности воинский призыв вводится снова.
Штрак-Циммерман уточнила, что воинский призыв будет продлен до 12 месяцев. Он будет касаться как мужчин, так и женщин.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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