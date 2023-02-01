Глава МИД Украины Кулеба: новый пакет санкций ЕС против России недостаточно сильный

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проект очередного пакета антироссийских санкций Евросоюза недостаточно сильный.

Он отметил, что санкции будут обсуждаться во время саммита Украина-ЕС, и на усиление пакета еще есть время.

Кулеба уточнил, что Украина предлагает включить в этот пакет ядерные, ракетные и пропагандистские санкции.

Ранее сообщалось, что Европарламент планирует призвать ЕС принять новый пакет санкций против России как можно скорее.