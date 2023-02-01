Глава МИД Украины Кулеба: новый пакет санкций ЕС против России недостаточно сильный
2023-02-01 01:49
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проект очередного пакета антироссийских санкций Евросоюза недостаточно сильный.
Он отметил, что санкции будут обсуждаться во время саммита Украина-ЕС, и на усиление пакета еще есть время.
Кулеба уточнил, что Украина предлагает включить в этот пакет ядерные, ракетные и пропагандистские санкции.
Ранее сообщалось, что Европарламент планирует призвать ЕС принять новый пакет санкций против России как можно скорее.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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