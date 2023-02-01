Лукашенко объяснил, почему он благодарен Западу за санкции

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе визита в Зимбабве заявил, что благодарен странам Запада за введенные санкции.

Он отметил, что если бы не эти ограничения, на огромных полях Зимбабве стояли бы не белорусские тракторы, а немецкие или американские.

Лукашенко напомнил, что в свое время президент Зимбабве просил помощи в развитии сельского хозяйства.

В качестве подарка президент Беларуси преподнес зимбабвийскому коллеге Эмерсону Мнангагве белорусский трактор для личного подворья, а в ответ получил чучело льва.