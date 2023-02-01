Лукашенко объяснил, почему он благодарен Западу за санкции
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе визита в Зимбабве заявил, что благодарен странам Запада за введенные санкции.
Он отметил, что если бы не эти ограничения, на огромных полях Зимбабве стояли бы не белорусские тракторы, а немецкие или американские.
Лукашенко напомнил, что в свое время президент Зимбабве просил помощи в развитии сельского хозяйства.
В качестве подарка президент Беларуси преподнес зимбабвийскому коллеге Эмерсону Мнангагве белорусский трактор для личного подворья, а в ответ получил чучело льва.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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