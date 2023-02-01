Bloomberg: Япония, Италия и Великобритания готовят коалицию для создания истребителя нового поколения

Агентство Bloomberg сообщает, что до конца года Япония, Италия и Великобритания намерены сформировать коалицию для создания истребителя нового поколения.

Соглашение между тремя странами было заключено в декабре прошлого года, а появление истребителя ожидается к 2035 году.

Однако пока не решено, где будет базироваться организация и кто будет ведущим партнером, поэтому сроки могут сдвинуться.

Ранее сообщалось, что британский премьер Риши Сунак не планирует направлять истребители на Украину, но собирается ускорить оказание военной помощи.