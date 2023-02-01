Горнодобывающий проект на Аляске навсегда заблокирован администрацией Байдена

Власти США навсегда заблокировали крупный и неоднозначный проект по добыче золота и меди на Аляске, чтобы защитить район ловли дикого лосося.

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) использовало положение Закона о чистой воде, после того как определило, что шахта будет иметь «неприемлемые последствия» для рыболовства в этой зоне, сообщает источник во вторник, 31 января.

Бристольский залив является жизненно важным двигателем экономики, обеспечивая рабочие места, продукты питания и принося значительную экологическую и культурную ценность региону», — заявил глава Агентства по охране окружающей среды США Майкл Риган.

Согласно заявлению агентства, ресурсы залива в 2019 году оценивались более чем в 2,2 миллиарда долларов и ежегодно обеспечивают 15 000 рабочих мест.

В 2014 году при администрации Обамы Агентство по охране окружающей среды уже пыталось заблокировать проект. Но затем администрация Трампа разрешила Pebble Limited Partnership подать заявку на разрешение на эксплуатацию.

В разрешении было отказано, но правительство Джо Байдена впоследствии объявило, что оно намерено обеспечить блокировку проекта на более длительный срок, например, в случае представления пересмотренного предложения.