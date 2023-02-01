Активисты Greenpeace проникли на танкер Shell в открытом море
Экологическая организация объявила, что во вторник, 31 января, активисты Greenpeace смогли попасть на нефтяной танкер углеводородного гиганта Shell, направлявшийся к месторождению у берегов Шотландии.
Четыре активиста подошли к судну весом 51 000 тонн на надувных лодках, затем пришвартовались и проникли на судно.
Они разместили на судне плакат с надписью: «Хватит бурить. Начни платить», согласно изображениям, переданным НПО.
Корабль тогда находился к северу от Канарских островов в Атлантическом океане, направляясь к месторождению в Северном море у берегов Шотландии.
Он несет FPSO, плавучую установку, обеспечивающую добычу и хранение нефти или природного газа в море.
В конце 2019 года Shell одержала победу в шотландских судах, запретивших активистам Greenpeace приближаться к ее платформам в Северном море.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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