Активисты Greenpeace проникли на танкер Shell в открытом море

Экологическая организация объявила, что во вторник, 31 января, активисты Greenpeace смогли попасть на нефтяной танкер углеводородного гиганта Shell, направлявшийся к месторождению у берегов Шотландии.

Четыре активиста подошли к судну весом 51 000 тонн на надувных лодках, затем пришвартовались и проникли на судно.

Они разместили на судне плакат с надписью: «Хватит бурить. Начни платить», согласно изображениям, переданным НПО.

Корабль тогда находился к северу от Канарских островов в Атлантическом океане, направляясь к месторождению в Северном море у берегов Шотландии.

Он несет FPSO, плавучую установку, обеспечивающую добычу и хранение нефти или природного газа в море.

В конце 2019 года Shell одержала победу в шотландских судах, запретивших активистам Greenpeace приближаться к ее платформам в Северном море.