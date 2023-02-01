Против пенсионной реформы во Франции на улицы вышли более 1,27 млн человек

По подсчетам полиции, мобилизация достигла 1,272 миллиона демонстрантов по всей Франции.

Это огромная цифра, даже, по оценке Министерства внутренних дел, которое ожидало около миллиона участников демонстраций.

Число участников протеста 31 января превышает 1,23 миллиона человек, которые вышли на улицу в октябре 2010 года во время предыдущей пенсионной реформы, проведенной тогдашним министром труда Эриком Вертом.

Профсоюзы утверждают, что участников было гораздо больше и по их данным речь идет о цифре в 2,8 миллиона.

Напомним, что 19 января против пенсионной реформы вышли 1,12 миллиона французов.