Польша и страны Балтии требуют у МОК исключить россиян и белорусов с Олимпиады 2024

Польша и страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) будут выступать против присутствия российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Париже-2024 даже под нейтральным флагом, заявил во вторник глава МИД Латвии.

На прошлой неделе Международный олимпийский комитет (МОК) задел Украину, предложив дорожную карту по организации возвращения дисквалифицированных спортсменов под нейтральный флаг при условии, что они «не будут активно поддерживать войну в Украине».

Киев тут же обвинил олимпийскую организацию в «содействии войне» и пригрозил бойкотировать парижские игры, если в них примут участие россияне.

Во вторник в Риге прошла встреча глав МИД стран Балтии, где дипломаты высказались за бойкот Олимпиады.