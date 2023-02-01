Yves Rocher планирует сократить 300 рабочих мест в Бретани

Семейная группа Breton Rocher (ранее Yves Rocher, косметика), ослабленная падением продаж, планирует сократить 300 рабочих мест в течение трех лет, во французской Бретани, сообщило руководство во вторник.

По словам руководства, эти сокращения рабочих мест без увольнений являются частью соглашения об управлении рабочими местами и карьерным ростом (GEPP), подписанного 16 января большинством профсоюзов.

По словам источника в профсоюзе, во вторник состоялось информационное собрание для сотрудников по содержанию этого PPIM.

«Социальный план содержит комплекс мер, рассчитанных на три года, чтобы адаптировать организацию наших промышленных площадок в Бретани и предложить перспективы профессионального развития сотрудникам в соответствии с их пожеланиями», — сообщило руководство.

В 2021 году в группе работало 16 300 сотрудников, и косметика составляла 78% ее оборота.