Yves Rocher планирует сократить 300 рабочих мест в Бретани
Семейная группа Breton Rocher (ранее Yves Rocher, косметика), ослабленная падением продаж, планирует сократить 300 рабочих мест в течение трех лет, во французской Бретани, сообщило руководство во вторник.
По словам руководства, эти сокращения рабочих мест без увольнений являются частью соглашения об управлении рабочими местами и карьерным ростом (GEPP), подписанного 16 января большинством профсоюзов.
По словам источника в профсоюзе, во вторник состоялось информационное собрание для сотрудников по содержанию этого PPIM.
«Социальный план содержит комплекс мер, рассчитанных на три года, чтобы адаптировать организацию наших промышленных площадок в Бретани и предложить перспективы профессионального развития сотрудникам в соответствии с их пожеланиями», — сообщило руководство.
В 2021 году в группе работало 16 300 сотрудников, и косметика составляла 78% ее оборота.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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