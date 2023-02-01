Boeing представил последний 747, гигантский лайнер, который демократизировал авиаперевозки
Boeing доставил во вторник последний экземпляр своего легендарного 747 — самолета, который демократизировал воздушный транспорт, перевозил американских президентов и отличался выступом в передней части фюзеляжа.
Ожидается, что тысячи бывших и нынешних сотрудников, клиентов и поставщиков производителя самолетов примут участие в церемонии передачи грузового самолета 747-8 компании Atlas Air на заводе в Эверетте на северо-западе США.
Прекратив выпуск самолета более чем через пятьдесят лет после его первого полета и построив 1574 экземпляра, Boeing переворачивает важную страницу в гражданской авиации, заявили производители.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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